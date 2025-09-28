Jövő hónapban bemutatják a legígéretesebb indie horrorjátékokat

Az Indie Horror Showcase 2025-ben is visszatér a harmadik évadjával, a szervező DreadXP és a The Media Indie Exchange felhívására múlt hétig jelentkezhettek a fejlesztők, munkáikat pedig október 23-án láthatjuk.

A bemutató évről évre népszerűbb, tavaly több mint 70 trailer és bejelentés történt, a nézőszám pedig meghaladta a 60 ezret. Korábban itt megjelent a Nightmare House, az Out of Hands, az Among Ashes, a The Thing: Remastered, vagy éppen a Bye Sweet Carole.A műsor házigazdája a John Wolfe nevű tartalomkészítő lesz és többek között a Neon Doctrine, az Outersloth, a Nightdive Studios, az Atari, az AMC Games, a Blumhouse Games, a Yacht Club Games és még sok más résztvevő fejlesztő és kiadó munkáját láthatjuk majd.A szervezők felhívják a figyelmet, hogy generatív mesterséges intelligenciát tartalmazó játékok és előzetesek nem kerülnek be a bemutatóba, vagyis atekinthetők.