Az SNK pontos megjelenési dátumot jelentett be a Fatal Fury: City of the Wolves soron következő letölthető karakteréhez, így már tudjuk, hogy néhány napon belül megjelenhet Andy Bogard a bunyós játék keretein belül.

Erre, a karakter történetszála pedig a South Town és az Arcade mód részeként is elérhető lesz, a Shiranui stílusú közelharc nagymestereként pedig egy egészen új megközelítést hoz az alkotásba. Fatal Fury: City of the Wolves már áprilisban megjelent PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re is, így Andy Bogard karaktere szintén elérhető lesz ezeken a platformokon, sőt egy kedvcsinálót egyaránt tudunk mutatni hozzá.

