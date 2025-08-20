Jövő év elején jön az Agefield High: Rock the School című Bully klón

Ha hiányzik a Bully és nem győzöd kivárni, hogy a Rockstar Games elkészítse a folytatást, akkor neked való az Agefield High: Rock the School , amelyet az indie fejlesztő-kiadó Refugium Games fog elhozni 2026 első negyedévében.

Hősünk Sam Tatum, aki épp a ballagás előtt áll, csakhogy a szülei most gondolták úgy, hogy elköltöznek egy csendes kisvárosba, Agefieldbe. A trailer szerint az iskolai teendőktől kezdve a késő esti bandázásig és a kerékpározásig, minden pillanat aígéri.Szabadon dönthetünk arról, hogy bemegyünk-e az órákra, vagy lógunk, keresünk-e egy kis zsebpénzt fűnyírással, vagy megtaláljuk a szerelmünket. A fejlesztők közlése szerint egy kisvárosnyi sandboxot kapunk mindenféle felfedezni valóval, mellékküldetésekkel, minijátékokkal.A külsőnket is személyre szabhatjuk, vehetünk ruhákat, kiegészítőket, kerékpárokat, mehetünk fodrászhoz is, mindezt egy 25 évvel ezelőtti fílingben.

Nézd nagyban ezt a videót!