Jövő év elején jön az Agefield High: Rock the School című Bully klón

2025. augusztus 20.
Ha hiányzik a Bully és nem győzöd kivárni, hogy a Rockstar Games elkészítse a folytatást, akkor neked való az Agefield High: Rock the School, amelyet az indie fejlesztő-kiadó Refugium Games fog elhozni 2026 első negyedévében.
 

Hősünk Sam Tatum, aki épp a ballagás előtt áll, csakhogy a szülei most gondolták úgy, hogy elköltöznek egy csendes kisvárosba, Agefieldbe. A trailer szerint az iskolai teendőktől kezdve a késő esti bandázásig és a kerékpározásig, minden pillanat a 2000-es évek eleji tini életet ígéri.

Szabadon dönthetünk arról, hogy bemegyünk-e az órákra, vagy lógunk, keresünk-e egy kis zsebpénzt fűnyírással, vagy megtaláljuk a szerelmünket. A fejlesztők közlése szerint egy kisvárosnyi sandboxot kapunk mindenféle felfedezni valóval, mellékküldetésekkel, minijátékokkal.

A külsőnket is személyre szabhatjuk, vehetünk ruhákat, kiegészítőket, kerékpárokat, mehetünk fodrászhoz is, mindezt egy 25 évvel ezelőtti fílingben.

Nézd nagyban ezt a videót!



2 hozzászólás

Tommy

11 perce

Frankón várós!

Hentes

13 perce

Menj már. meglepett smiley Indie cucchoz képest rohadt jó!

Agefield High: Rock the School
nincs ár
kövesd a játékot!
 

