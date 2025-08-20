Jövő év elején jön az Agefield High: Rock the School című Bully klón

Hősünk Sam Tatum, aki épp a ballagás előtt áll, csakhogy a szülei most gondolták úgy, hogy elköltöznek egy csendes kisvárosba, Agefieldbe. A trailer szerint az iskolai teendőktől kezdve a késő esti bandázásig és a kerékpározásig, minden pillanat a 2000-es évek eleji tini életet ígéri.
Szabadon dönthetünk arról, hogy bemegyünk-e az órákra, vagy lógunk, keresünk-e egy kis zsebpénzt fűnyírással, vagy megtaláljuk a szerelmünket. A fejlesztők közlése szerint egy kisvárosnyi sandboxot kapunk mindenféle felfedezni valóval, mellékküldetésekkel, minijátékokkal.
A külsőnket is személyre szabhatjuk, vehetünk ruhákat, kiegészítőket, kerékpárokat, mehetünk fodrászhoz is, mindezt egy 25 évvel ezelőtti fílingben.