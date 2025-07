Jött egy kulisszák mögötti videó a hamarosan megjelenő Eriksholm: The Stolen Dreamhez

A július 15-i megjelenési dátum már csak egy karnyújtásnyira van, ezért egy kibővített fejlesztői bemutatót tett közzé a River End Games az Eriksholm: The Stolen Dream ről, amely egy friss adag játékmenetet is bemutat.

Amikor a testvérpár egyik tagja gyanús körülmények között eltűnik, a másiknak egy fiktív északi város alvilágában kell eligazodnia és egy összeesküvést lelepleznie. Az Eriksholm: The Stolen Dream ben a stratégiai lopakodós játékmenet a történetmeséléssel és az izometrikus művészeti stílussal keveredik.A játékot olyan elődök ihlették, mint a Desperados, a This War of Mine és a Brothers: A Tale of Two Sons és a fejlesztők szerint lesznek választási lehetőségeink és több karaktert irányíthatunk a veszélyes városon keresztül.A friss videó bemutatja, hogyan keltették életre a fejlesztők a kitalált várost, valamint új történetszálakkal is kecsegtet és láthatóak a