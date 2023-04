Jól kezdett a Boundary, zéró gravitációs FPS korai hozzáférésű változata

Boundary , a többjátékos űrlövöldözős játék, amely jelenleg korai hozzáférésű változatban van, a megjelenésének első 24 órájában lenyűgöző, 100 ezer eladott példányt produkált.

A játék koncepciója viszonylag egyszerű, megszabadulhatunk a gravitáció fogságából, ami viszont ritka a jelenlegi játékvilágban, ez a Call of Duty: Infinite Warfare gravitáció nélküli akciójára emlékeztethet. Frank Mingbo Li, a Surgical Scalpels igazgatója izgatottságának adott hangot ésa rajongóknak.A cím több mint 70 szintes fejlődési rendszert, rendkívül részletes pályákat több klasszikus móddal, kifinomult karakter- és fegyver-személyre szabhatóságot, valamint chat-rendszert tartalmaz, így a most elérhető build elegendő lehet ahhoz, hogy megalapozott véleményt alkothassunk a végleges kiadás előtt.A fejlesztő azt is megemlítette, hogy a teljes verzió tartalmazni fog néhány, még hiányzó kulcsfontosságú funkciót, mint például a battle pass és a cross-platform támogatás.

