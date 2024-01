Joker lesz a Suicide Squad: Kill the Justice League első DLC karaktere

Már csak néhány nap maradt hátra ahhoz, hogy megjelenhessen a Suicide Squad: Kill the Justice League , így a WB Games és a Rocksteady bemutatták az alkotás harmadik kedvcsináló videoját, amelyen az Elseworlds-ök kapták a főszerepet.

Ez azonban még nem minden, a készítők ugyanis megerősítették, hogy már most készülnek a megjelenés utáni tartalmak, így nagy örömmel jelentették be, hogyegy kis rosszalkodás érdekében.Ha ismét megtekintenéd mozgásban a Suicide Squad: Kill the Justice League -t, az alábbiakban máris lehetőséged nyílik alaposabban megismerkedni vele, ha pedig már lecsapnál rá, február 2-án várható a megjelenés PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!