Japánba visz a Forza Horizon 6, amely PS5-re is megjelenik majd

pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 25.
5219
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Forza Horizon 5 történelmi precedenst teremtett az év elején, amikor megjelent PS5-re, ma pedig leleplezték a Forza Horizon 6-ot, amelynek helyszíne Japán, a megjelenési dátuma 2026 és PC, illetve Xbox mellett szintén jön a Sony konzoljára.
 

A Forza Horizon 6 először Xbox Series X|S-re (megjelenéskor Game Pass) és PC-re fog jönni 2026-ban, majd PlayStation 5-re is elhozzák. Matt Booty, az Xbox vezetője megerősítette, hogy tényleg Japánban versenyezhetünk, ugyanis állítása szerint ez volt a legkeresettebb helyszín az első játék megjelenése óta.

A teaser trailer nem mutat be semmilyen játékmenetet és a következő hivatalos bejelentésekre is még várhatunk, hiszen a tervek szerint 2026 elején terveznek további részleteket közölni a Forza Horizon 6-ról.

Az Xboxnál egyébként lassan alakul a jövő évi felhozatal: a Forza Horizon 6 mellé csatlakozik a Gears of War: E-Day, a Halo CE remaster és a Fable is.

Nézd nagyban ezt a videót!



Forza Horizon 6-ot, amelynek helyszíne Japán, a megjelenési dátuma 2026 és PC, illetve Xbox mellett szintén jön a Sony konzoljára.'>
nincs még hozzászólás

Forza Horizon 6
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Nincs sok esély egy új Forza-játék megjelenésére

Nincs sok esély egy új Forza-játék megjelenésére

Jótékonysági árverésre bocsátják a Forza Motorsport 6 borítóján szereplő autót

Jótékonysági árverésre bocsátják a Forza Motorsport 6 borítóján szereplő autót

Jól fogynak az Xbox játékai PS5-ön

Jól fogynak az Xbox játékai PS5-ön

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688273 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profiljaiPet profilja