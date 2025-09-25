Japánba visz a Forza Horizon 6, amely PS5-re is megjelenik majd

A Forza Horizon 6 először Xbox Series X|S-re (megjelenéskor Game Pass) és PC-re fog jönni 2026-ban, majd PlayStation 5-re is elhozzák. Matt Booty, az Xbox vezetője megerősítette, hogy tényleg Japánban versenyezhetünk, ugyanis állítása szerint ez volt a legkeresettebb helyszín az első játék megjelenése óta.
A teaser trailer nem mutat be semmilyen játékmenetet és a következő hivatalos bejelentésekre is még várhatunk, hiszen a tervek szerint 2026 elején terveznek további részleteket közölni a Forza Horizon 6-ról.
Az Xboxnál egyébként lassan alakul a jövő évi felhozatal: a Forza Horizon 6 mellé csatlakozik a Gears of War: E-Day, a Halo CE remaster és a Fable is.