Januárban megmenthetjük a világot a Code Vein II-ben

pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 27.
11632
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Bandai Namco bejelentette a Code Vein II január 30-i megjelenését, a 2019-es vámpíros soulslike folytatása akciódús RPG-t ígér mély karakter-, fegyver- és képesség-fejlesztéssel PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.
 

Két trailert is kaptunk, amely eddig nem látott elemeket is bemutatott, köztük a világot, ahol gyalog vagy egy megidézett járművel is közlekedhetünk. Újdonságként bemutatták a partner rendszer is, melynek segítségével zökkenőmentesen válthatunk két forma között a harcok során: a Summoning módban a partnerek függetlenül küzdenek, az Assimilation összeolvasztja őket.

Az első játék gyengesége a nem túl erős történet volt, most a Bandai Namco közleménye szerint mély narratívát kapunk egy olyan jövőben, ahol az emberiség utolsó tagjai és a szellemek küzdenek az összeomlás szélén levő világban.

Továbbá hősünket magunk hozhatjuk létre egy sor testalkattal, hajstílussal, arckifejezéssel, kiegészítővel, sminkkel és még sok mással.

Nézd nagyban ezt a videót!





Code Vein II január 30-i megjelenését, a 2019-es vámpíros soulslike folytatása akciódús RPG-t ígér mély karakter-, fegyver- és képesség-fejlesztéssel PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re.'>
nincs még hozzászólás

Code Vein II
27.300 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Battlefield 2042, Minecraft Dungeons és Code Vein a PS Plus márciusi játékai között

Battlefield 2042, Minecraft Dungeons és Code Vein a PS Plus márciusi játékai között

2 millió leszállított példánynál tart a Code Vein

2 millió leszállított példánynál tart a Code Vein

Megérkezett a Code Vein harmadik DLC csomagja

Megérkezett a Code Vein harmadik DLC csomagja

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688397 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja