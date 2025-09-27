Januárban megmenthetjük a világot a Code Vein II-ben

Két trailert is kaptunk, amely eddig nem látott elemeket is bemutatott, köztük a világot, ahol gyalog vagy egy megidézett járművel is közlekedhetünk. Újdonságként bemutatták a partner rendszer is, melynek segítségével zökkenőmentesen válthatunk két forma között a harcok során: a Summoning módban a partnerek függetlenül küzdenek, az Assimilation összeolvasztja őket.
Az első játék gyengesége a nem túl erős történet volt, most a Bandai Namco közleménye szerint mély narratívát kapunk egy olyan jövőben, ahol az emberiség utolsó tagjai és a szellemek küzdenek az összeomlás szélén levő világban.
Továbbá hősünket magunk hozhatjuk létre egy sor testalkattal, hajstílussal, arckifejezéssel, kiegészítővel, sminkkel és még sok mással.