Ismét új Super Mario speedrun rekord született

2021 óta egy Niftski nevű felhasználó uralja a Super Mario speedrun ranglistáját, minden évben egyre gyorsabb, most, négy évvel később megérkezett egy kihívó, aki mindössze 15 képkockával elmaradva a tökéletességtől új világrekordot állított fel.
 

Az averge11 nevű felhasználó augusztus 28-án 4:54,51-es új any% rekordot állított fel, megdöntve Niftski 4:54,56-os eddigi futását. Ez három képkocka javulást jelent, ami talán nem tűnik soknak, de az Super Mario Bros speedrunning világában a különbségek nagyon kicsik.

A képkocka-számítás egy frame rule nevű szabályból jött és lényegében a játék csak 21 képkockaként ellenőrzi, hogy teljesítettük-e a szintet, így minden egyes szakaszhoz meghatározott minimális idő tartozik, amelyen belül teljesíthetjük.

Averge11 mostani teljesítménye már csak 15 képkockányira van a tökéletes végigjátszástól - emlékeztetett friss posztjában Summoning Salt, a közösség történésze.

Nézd nagyban ezt a videót!





