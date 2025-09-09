Ismét új Super Mario speedrun rekord született

Az averge11 nevű felhasználó augusztus 28-án 4:54,51-es új any% rekordot állított fel, megdöntve Niftski 4:54,56-os eddigi futását. Ez három képkocka javulást jelent, ami talán nem tűnik soknak, de az Super Mario Bros speedrunning világában a különbségek nagyon kicsik.
A képkocka-számítás egy frame rule nevű szabályból jött és lényegében a játék csak 21 képkockaként ellenőrzi, hogy teljesítettük-e a szintet, így minden egyes szakaszhoz meghatározott minimális idő tartozik, amelyen belül teljesíthetjük.
Averge11 mostani teljesítménye már csak 15 képkockányira van a tökéletes végigjátszástól - emlékeztetett friss posztjában Summoning Salt, a közösség történésze.
