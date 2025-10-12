Ingyenes szezonbérleteket ad azoknak a Battlefield 6, akiknek gondja volt az EA App-pal

pc
ps5
xboxsx
2025. október 12.
32213
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az EA bocsánatot kért az EA App leállásáért, amely megakadályozta, hogy azok, akik előrendelték a Battlefield 6-ot közvetlenül tőlük, hozzáférjenek a lövöldéhez és ígéretet kaptak, hogy ingyenes prémium Season Passt ad minden érintettnek.
 

A közösségi médiában közzétett bocsánatkérő nyilatkozatában a kiadó elismerte, hogy ez egy frusztráló probléma volt és megerősítette, hogy bár a hibát már kijavították, bónuszokkal kísért bocsánatkérést szeretne nyújtani.

Azaz az EA alkalmazás minden érintettje 12 darab 60 perces hardver- és karrier-boostert kap, amelyek a hétvégén érkeznek meg a játékon belüli postaládákba. Továbbá akik elszenvedték a hibát, azoknak teljes hozzáférést biztosítanak a szezonális Battle Pass-hoz és ha megvásárolták a Phantom Editiont, akkor pedig a Season 2 teljes Battle Pass-hoz.

A lövölde a megjelenése óta masszívan leuralta a Steamet, már 24 órával később az áruház történetének 14. legnépszerűbb játékává vált. A rekordot annak ellenére érték el, hogy a játékosok hatalmas sorokban álltak, mivel a szerverek elértek a maximális kapacitásukat.

Battlefield 6-ot közvetlenül tőlük, hozzáférjenek a lövöldéhez és ígéretet kaptak, hogy ingyenes prémium Season Passt ad minden érintettnek.'>
1 hozzászólás

muki

17 perce

Hát, ez is valami. röhögő smiley

válasz erre
Battlefield 6
27.800 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Akkorát robbant a Battlefield 6, hogy nem győzik a szerverek

Akkorát robbant a Battlefield 6, hogy nem győzik a szerverek

A Little Nightmares 3-nál csak a Battlefield 6 fogy jobban a Steamen

A Little Nightmares 3-nál csak a Battlefield 6 fogy jobban a Steamen

Az első beszámolók szerint a Battlefield 6 fizikai példányai tartalmaznak mindent

Az első beszámolók szerint a Battlefield 6 fizikai példányai tartalmaznak mindent

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689426 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profiljaKisember001 profilja