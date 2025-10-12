Ingyenes szezonbérleteket ad azoknak a Battlefield 6, akiknek gondja volt az EA App-pal

A közösségi médiában közzétett bocsánatkérő nyilatkozatában a kiadó elismerte, hogy ez egy frusztráló probléma volt és megerősítette, hogy bár a hibát már kijavították, bónuszokkal kísért bocsánatkérést szeretne nyújtani.
Azaz az EA alkalmazás minden érintettje 12 darab 60 perces hardver- és karrier-boostert kap, amelyek a hétvégén érkeznek meg a játékon belüli postaládákba. Továbbá akik elszenvedték a hibát, azoknak teljes hozzáférést biztosítanak a szezonális Battle Pass-hoz és ha megvásárolták a Phantom Editiont, akkor pedig a Season 2 teljes Battle Pass-hoz.
A lövölde a megjelenése óta masszívan leuralta a Steamet, már 24 órával később az áruház történetének 14. legnépszerűbb játékává vált. A rekordot annak ellenére érték el, hogy a játékosok hatalmas sorokban álltak, mivel a szerverek elértek a maximális kapacitásukat.
To clarify, this is a single Battle Pass reward but Phantom Edition includes Battlefield Pro so we moved the reward out to accommodate.? Battlefield (@Battlefield) October 11, 2025