Ingyen a miénk lehet az Epic Gamesről a Nightingale című varázslatos túlélő játék

A játék most ingyen a miénk lehet, ugyanis a Nightingale az aktuális díjmentes cím az Epic Gamestől. Az Inflexion Games játékát jövő hét csütörtökig húzhatjuk be, eredetileg pedig 10.700 forint lenne, szóval ez ismét egy jó deal.
A tavalyi megjelenés óta javultak az építési korlátok és az építési eszközök, új funkciók is megjelentek, mint például az NPC-automatizálás, amelynek segítségével karaktereket lehet toborozni és feladatokkal megbízni. Bővítették a játékosok testreszabási lehetőségeit, valamint javult a harci mechanika, hogy egy szinten legyen a különleges vizuális stílussal.
Az ingyenes Nightingale mellett egy 100 dollár értékű csomagot is igényelhetünk díjmentesen a Firestone Online Idle RPG-hez.