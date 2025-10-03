Ingyen a miénk lehet az Epic Gamesről a Nightingale című varázslatos túlélő játék

pc
2025. október 03.
15641
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Nightingale nehezen tudott kiemelkedni a 2024-es craftolós túlélőjátékok közül és a gyönyörű világ ellenére üres volt, azóta viszont kaptunk kampányt, fejlesztették a bázisépítő eszközöket és megnyitotta kapuit a címadó város előtt.
 

A játék most ingyen a miénk lehet, ugyanis a Nightingale az aktuális díjmentes cím az Epic Gamestől. Az Inflexion Games játékát jövő hét csütörtökig húzhatjuk be, eredetileg pedig 10.700 forint lenne, szóval ez ismét egy jó deal.

A tavalyi megjelenés óta javultak az építési korlátok és az építési eszközök, új funkciók is megjelentek, mint például az NPC-automatizálás, amelynek segítségével karaktereket lehet toborozni és feladatokkal megbízni. Bővítették a játékosok testreszabási lehetőségeit, valamint javult a harci mechanika, hogy egy szinten legyen a különleges vizuális stílussal.

Az ingyenes Nightingale mellett egy 100 dollár értékű csomagot is igényelhetünk díjmentesen a Firestone Online Idle RPG-hez.
nincs még hozzászólás

 

