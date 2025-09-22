Ilyen lett volna a Perfect Dark reboot, amit nyáron töröltek

A nyáron törölt Perfect Dark reboot öko-sci-fi esztétikával és Adrenaline Systemmel rendelkezett, és valószínűleg epizódokra lett volna osztva - ez derül ki a The Initiative korábbi fejlesztőjének belső dokumentációjából.

Az anyagot az mp1st portál osztotta meg, amely szerint a fejlesztés során a Metal Gear Solid és a James Bond 007 elhanyagoltságának köszönhetően lehetőség nyílt a titkos ügynökös műfaj kiaknázására - ironikus módon azóta mindkét franchise visszatért.A reboot kreatív elképzelése az volt, hogy újragondolják a franchise-t, miközben, és az HBO Westworld sorozata inspirálta őket arra, hogy klasszikus tulajdonságokat új témákkal és koncepciókkal lássák el.Bár több rendszer is röviden olvasható, egyedül az Adrenaline System van részletesen ismertetve: ez egy idővel regenerálódó erőforrás lett volna, amely különböző képességeket biztosított volna (gyógyítás, sebzés növelése, az idő lelassítása a pontos célzás érdekében).