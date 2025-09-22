Ilyen lett volna a Perfect Dark reboot, amit nyáron töröltek

pc
xboxsx
2025. szeptember 22.
22217
Botyi profilja, adatai
Botyi
A nyáron törölt Perfect Dark reboot öko-sci-fi esztétikával és Adrenaline Systemmel rendelkezett, és valószínűleg epizódokra lett volna osztva - ez derül ki a The Initiative korábbi fejlesztőjének belső dokumentációjából.
 

Az anyagot az mp1st portál osztotta meg, amely szerint a fejlesztés során a Metal Gear Solid és a James Bond 007 elhanyagoltságának köszönhetően lehetőség nyílt a titkos ügynökös műfaj kiaknázására - ironikus módon azóta mindkét franchise visszatért.

A reboot kreatív elképzelése az volt, hogy újragondolják a franchise-t, miközben megőrzik az N64-es eredeti játék alapvető DNS-ét, és az HBO Westworld sorozata inspirálta őket arra, hogy klasszikus tulajdonságokat új témákkal és koncepciókkal lássák el.

Bár több rendszer is röviden olvasható, egyedül az Adrenaline System van részletesen ismertetve: ez egy idővel regenerálódó erőforrás lett volna, amely különböző képességeket biztosított volna (gyógyítás, sebzés növelése, az idő lelassítása a pontos célzás érdekében).
Perfect Dark reboot öko-sci-fi esztétikával és Adrenaline Systemmel rendelkezett, és valószínűleg epizódokra lett volna osztva - ez derül ki a The Initiative korábbi fejlesztőjének belső dokumentációjából.'>
1 hozzászólás

VaPe

28 perce

Egy link jól jött volna.

válasz erre
Perfect Dark
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Kudarcba fulladt a Perfect Dark megmentése

Kudarcba fulladt a Perfect Dark megmentése

Újabb elbocsátások a Crystal Dynamics-nél, de a Tomb Raider fejlesztését nem érintik

Újabb elbocsátások a Crystal Dynamics-nél, de a Tomb Raider fejlesztését nem érintik

A Perfect Dark színésznője szeretné, ha egy másik kiadó venné át a törölt játékot

A Perfect Dark színésznője szeretné, ha egy másik kiadó venné át a törölt játékot

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688082 11

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljamarco profilja