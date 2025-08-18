Ígéretes gameplay-jel jelentkezett a Crimson Desert

mac
pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 18.
29820
Botyi profilja, adatai
Botyi
Közreadtak egy új, 13 perces gameplay videót a Crimson Desert-ről, amelyben láthatjuk a világ felfedezését, a mozgást és a valós idejű csatákat, így hősünket, Greymane Kliffet, aki a Calphade régióban harcol egy Cassius Morten nevű főellenséggel.
 

A Crimson Desert eredetileg egy nyílt világú MMORPG-nek készült, de a fejlesztés során a Pearl Abyss más irányt vett és egy egyjátékos játékká alakította. Az eddig látottak alapján a játék elég akcióorientált és talán egyszerűbb, mint egy Dark Souls/Elden Ring.

Az előzetes alapján valami nagyszerűnek ígérkezik, akik kipróbálhatták, azok kiemelték a harcrendszert, valamint a jól sikerült PC-s optimalizációt. A Crimson Desert demója a Gamescom 2025-ön, a németországi Kölnben augusztus 20-24. közötti kiállításon kipróbálható lesz, illetve augusztus 29. és szeptember 1. között Seattleben, a PAX West 2025-ön.

A Pearl Abyss 2026 első negyedévében tervezi a Crimson Desert megjelenését, szóval ha minden jól megy és nem lesz több csúszás, legkésőbb fél év múlva kézbe vehetjük.

Nézd nagyban ezt a videót!



Crimson Desert-ről, amelyben láthatjuk a világ felfedezését, a mozgást és a valós idejű csatákat, így hősünket, Greymane Kliffet, aki a Calphade régióban harcol egy Cassius Morten nevű főellenséggel.'>
1 hozzászólás

Direktor

12 perce

Egészen jól fest.

válasz erre
Crimson Desert
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Még tovább csúszik a Crimson Desert, ezúttal 2026-ra

Még tovább csúszik a Crimson Desert, ezúttal 2026-ra

Kiszivároghatott a Crimson Desert megjelenési dátuma

Kiszivároghatott a Crimson Desert megjelenési dátuma

Jövőre várható a Crimson Desert

Jövőre várható a Crimson Desert

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685886 10

VS
Egér + bill
Kontroller
totyak profiljamarco profiljarDAVE profilja