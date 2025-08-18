Ígéretes gameplay-jel jelentkezett a Crimson Desert

A Crimson Desert eredetileg egy nyílt világú MMORPG-nek készült, de a fejlesztés során a Pearl Abyss más irányt vett és egy egyjátékos játékká alakította. Az eddig látottak alapján a játék elég akcióorientált és talán egyszerűbb, mint egy Dark Souls/Elden Ring.
Az előzetes alapján valami nagyszerűnek ígérkezik, akik kipróbálhatták, azok kiemelték a harcrendszert, valamint a jól sikerült PC-s optimalizációt. A Crimson Desert demója a Gamescom 2025-ön, a németországi Kölnben augusztus 20-24. közötti kiállításon kipróbálható lesz, illetve augusztus 29. és szeptember 1. között Seattleben, a PAX West 2025-ön.
A Pearl Abyss 2026 első negyedévében tervezi a Crimson Desert megjelenését, szóval ha minden jól megy és nem lesz több csúszás, legkésőbb fél év múlva kézbe vehetjük.