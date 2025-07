Igaz volt a sajtóértesülés: több mint 9 ezer főtől válik meg a Microsoft

A Microsoft játékrészlege megerősítette, hogy újabb elbocsátásokat hajt végre és a vállalat szerdán megkezdte az alkalmazottak tájékoztatását a leépítésekről, ez az összes alkalmazott akár 4%-át is érintheti.

A Bloomberg szerint a King alkalmazottainak tíz százalékát bocsátották el, ami körülbelül 200 főt jelent. A Windows Central azt írta, a ZeniMax londoni és marylandi marketing részlegénél is leépítésekre kell számítani, de egyelőre nincsenek pontos adatok arról, hogy hány főt küldtek el.A Variety arról számolt be, hogy az érintettek száma a Microsoft globális létszámának kevesebb mint. Ebben a számban benne vannak a Rare alkalmazottai is, mivel a VGC szerint az Everwildot egy évtizedes fejlesztés után törölték.Egy kiszivárgott belső üzent szerint az Xbox vezetője, Phil Spencer azt írta: az üzletág bizonyos területein megszüntetik/csökkentik a munkát és követik a Microsoft példáját a vezetőségi rétegek eltávolításában. Közölte, nehéz döntéseket kell hozniuk, hogy a következő években is sikeresek maradjanak.