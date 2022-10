Idő előtt kiszivárgott egy videó a Ubisoft által készített Project U munkacímű online shooterről

Noha a Ubisoft nagyon fontos szereplője az online shooterek világának, a franciák azonban szeretnének masszívabb lábakon állni a piacon, így a háttérben már készülődik egy ideje a Project U munkacímű online shooter.

??LEAK??



Project U



First Gameplay snippets and Infos from

Ubisofts "coop" game pic.twitter.com/7P7Y5U7few — Shaun Weber (@just4leaks2) October 12, 2022

Létezése és érkezése eddig sem volt titok, azonban most idő előtt kiszivárgott róla egy rövidke videó, amiből kiderült, hogy a végeredmény, azonban határozottan csapatalapú élményre koncentrálva.A kétperces videón ráadásul nemcsak a játékot láthatjuk, hanem több fejlesztő is megszólal, tehát egy hivatalos anyag kiszivárgásának lehetünk szemtanúi az alábbiakban, ami bizonyára nemsokára jó minőségben is napvilágot láthat majd friss és ropogós információk társaságában. Addig is: