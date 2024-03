Idő előtt kiszivárgott a STALKER: Legends of the Zone Trilogy

Sikerült idő előtt kiszivárogtatniuk a japán kiskereskedőknek a mai Xbox Partner Preview esemény egyik feltételezett meglepetését, lévén több kinti bolti is úgy tudja, hogy jönnek a STALKER feldolgozások, méghozzá egy csomagba zárva.

A STALKER: Legends of the Zone Trilogy címmel kiszivárgott csomag az eddig megjelent három játékot tartalmazza majd, így, Japánban pedig június végére dátumozták a kereskedők, és bár egyelőre csak a PS4-et jelölték meg, mint platformot, bizonyára egy ekkora ziccert nem hagynak ki más konzolokon sem a készítők.Hogy a trilógia kap-e bármiféle felújítást vagy csak egyszerűen elérhetővé teszik más platformokon is összecsomagolva, az egyelőre nem derült még ki pontosan, de rövidesen megtörténhet a hivatalos bejelentés, akkor majd sokkal okosabbak leszünk.