A Sony bejelentette, hogy a Sucker Punch Productions csapatával kéz a kézben július 10-én, azaz hozlnap egy külön State of Play eseményt szentelnek a Ghost of Yotei -nek, amely élőben követhető lesz a Youtube-on és a Twitch-en keresztül.

Az esemény részeként a tervek szerint, amit Jason Connel és Nate Fox, avagy a projekt kreatív igazgatói kommentálnak majd a rajongók számára.Fontos szerepet kap majd a bemutatón a játékmenet mellett Atsu új fegyvertára, az utazás személyre szabásának lehetőségei és még sok minden más is. A Ghost of Yotei megjelenését továbbra is október 2-én várjuk a PS5 exkluzivitásában.