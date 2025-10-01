Holnap érkezik a Ghost of Yotei és már készül az első napi patch is

Hatalmas a várakozás a Sony exkluzív játékával kapcsolatban, hiszen a Ghost of Yotei az első helyre került a PlayStation előrendelési listáján. A játék a Ghost of Tsushima szellemi utódjának tekinthető és az első játék eseményei után több mint 300 évvel játszódik.
Az első napi frissítés számos teljesítmény- és stabilitási javítást, potenciális összeomlások megoldását, valamint több felhasználói élményt és játékmenettel kapcsolatos módosítást tartalmaz. Konkrétan a fotó módok terén a Yotei még tovább megy és további tartalmakat ad hozzá, többek között bélyegeket és effekteket, például a Hokkaido régióban őshonos madarakat.
Míg a digitális kiadásnál a frissítés automatikusan megjelenik, a fizikai kiadás tulajdonosainak gondoskodniuk kell arról, hogy a frissítés települjön. A Ghost of Yoteit mi már teszteltük és 8,3-at adtunk rá.