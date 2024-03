Hivatalos lett a STALKER: The Legends of the Zone Trilogy

A GSC Game World hivatalosan is megerősítette STALKER: The Legends of the Zone Trilogy érkezését, ami a régóta várt második teljes epizód előtt egyfajta ismétlést jelenthet azoknak a konzolosoknak, akiknek kimaradtak az előzmények.

Merthogy a STALKER: The Legends of the Zone Trilogy PS4-re és Xbox One-ra hozza el egy csomagban az eddig megjelent három STALKER-játékot, így a legelső Shadow of Chernobyl-t, valamint a Clear Sky-t és a Call of Pripyat-ot, amelyek külön-külön is megvásárolhatóvá váltak, de egy csomagban olcsóbban kijövünk majd vele.A készítők egyébiránt egy kis grafikai csinosítás mellett, sőt mi több, még a mod-támogatást is meghagyták olyan formában, hogy a PC-n letöltött modokat később konzolokra is feltelepíthetik majd a vásárlók.

