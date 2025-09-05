Hiánypótló: lesz Zlatan FC az EA Sports FC 26-ban

switch
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. szeptember 05.
5521
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Zlatan FC az EA Sports FC 26 Kick Off módjában lesz elérhető egyedi mezzel és logóval, amelyet maga Ibrahimovic, a már visszavonult svéd labdarúgó ihletett (és kért), a pályán pedig mind a 11 pozícióban ő lesz.
 

Zlatan egyszer az mondta, hogy képes mind a 11 poszton játszani, most eljött az idő, hogy ezt a pályán is bebizonyítsa a szeptember 26-án érkező EA Sports FC 26-ban. Nemcsak újra gólokat szerezhetünk vele, hanem megcsinálhatunk egy utolsó pillanatban történő szerelést, egy látványos védést, vagy utasításokat kiabálhatunk a pálya széléről.

James Salmon, az EA SPORTS FC Franchise Activation vezető igazgatója állítása szerint a játékosok régóta várták, hogy Zlatan visszatérjen az FC-be és izgatottan várják, hogy a rajongók átvegyék az irányítást eme illusztris klub és olyan neves játékosai felett, mint Zlatan, Zlatan és Zlatan.

Maga Zlatan Ibrahimovic pedig így nyilatkozott:

A rajongóknak többé nem kell azon agyalniuk, kit melyik posztra tegyenek, mert mostantól mindig ott lesz a legjobb játékos - én.


EA Sports FC 26 Kick Off módjában lesz elérhető egyedi mezzel és logóval, amelyet maga Ibrahimovic, a már visszavonult svéd labdarúgó ihletett (és kért), a pályán pedig mind a 11 pozícióban ő lesz.'>
nincs még hozzászólás

EA Sports FC 26
28.000 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Leleplezték az EA Sports FC 26-ot

Leleplezték az EA Sports FC 26-ot

Új College Basketball játékot vezetett fel az EA Sports

Új College Basketball játékot vezetett fel az EA Sports

Tíz játékkal bővül a következő napokban a Game Pass

Tíz játékkal bővül a következő napokban a Game Pass

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686993 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profiljagabormato profiljamarco profilja