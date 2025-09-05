Hiánypótló: lesz Zlatan FC az EA Sports FC 26-ban

Zlatan egyszer az mondta, hogy képes mind a 11 poszton játszani, most eljött az idő, hogy ezt a pályán is bebizonyítsa a szeptember 26-án érkező EA Sports FC 26-ban. Nemcsak újra gólokat szerezhetünk vele, hanem megcsinálhatunk egy utolsó pillanatban történő szerelést, egy látványos védést, vagy utasításokat kiabálhatunk a pálya széléről.
James Salmon, az EA SPORTS FC Franchise Activation vezető igazgatója állítása szerint a játékosok régóta várták, hogy Zlatan visszatérjen az FC-be és izgatottan várják, hogy a rajongók átvegyék az irányítást eme illusztris klub és olyan neves játékosai felett, mint Zlatan, Zlatan és Zlatan.
Maga Zlatan Ibrahimovic pedig így nyilatkozott:
There?s a new club in #FC26.? EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 4, 2025
Meet Zlatan FC, where even the manager is @Ibra_official. Pre-order now: https://t.co/Yk0wvSDObs pic.twitter.com/PVmfvJWEME