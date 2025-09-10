Hétvégén már PS4-en is beszállhatunk a Marvel Rivals-ba

A 4. évad bemutatásával a NetEase megerősítette, hogy Angela és Daredevil karakterek lesznek a lövölde következő új szereplői. A napokban az is kiderült, hogy a Marvel Rivals az új évad indulásával PlayStation 4-re is megjelenik - erről már egy ideje pletykáltak, a fejlesztők pedig most megtalálták az időpontot, hogy új platformra hozzák.
Amennyien várják a játék PS4-es megjelenését, felmerült, hogy mikor jöhet a hősös lövölde Switch 2-re. Ennek kapcsán a fejlesztők nemrég kijelentették, hogy még azért nem jelent meg a Nintendo új konzolján, mert a NetEase Games még nem kapta meg a Switch 2 fejlesztői készletét.
Hogy ez mikor történik meg, azt nem tudjuk, de azzal biztosan tisztában vannak, hogy sokan várják arra a platformra is.
We?re excited to announce that Marvel Rivals is coming to PlayStation? 4 on Sep 12th UTC, making it easier for everyone to join in the fun.— Marvel Rivals (@MarvelRivals) September 5, 2025
Get to know more about the developers' insights and check the technical specifications here. https://t.co/euXu5jvIWp pic.twitter.com/4WJa8t2cmA