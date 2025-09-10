Hétvégén már PS4-en is beszállhatunk a Marvel Rivals-ba

2025. szeptember 10.
A NetEase Games nagy meglepetést okozott, hiszen hivatalosan bejelentette, hogy a Marvel Rivals szeptember 12-én (péntek), a negyedik évad indulásával egy időben megjelenik PlayStation 4-en is.
 

A 4. évad bemutatásával a NetEase megerősítette, hogy Angela és Daredevil karakterek lesznek a lövölde következő új szereplői. A napokban az is kiderült, hogy a Marvel Rivals az új évad indulásával PlayStation 4-re is megjelenik - erről már egy ideje pletykáltak, a fejlesztők pedig most megtalálták az időpontot, hogy új platformra hozzák.

Amennyien várják a játék PS4-es megjelenését, felmerült, hogy mikor jöhet a hősös lövölde Switch 2-re. Ennek kapcsán a fejlesztők nemrég kijelentették, hogy még azért nem jelent meg a Nintendo új konzolján, mert a NetEase Games még nem kapta meg a Switch 2 fejlesztői készletét.

Hogy ez mikor történik meg, azt nem tudjuk, de azzal biztosan tisztában vannak, hogy sokan várják arra a platformra is.



