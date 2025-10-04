Hellreaper címmel készül platformer a Yet Another Zombie Survivors alkotóitól

A roguelike játékmenet jelen esetben azt jelenti, hogy minden kör más és más, ami lehetővé teszi, sőt, megköveteli, hogy változtassunk hősünk felépítésében. Fegyvereket, képességeket és relikviákat gyűjthetünk és azokat kombinálhatjuk, ahogy szeretnénk.
Az Awesome Games szerint tűzből, csontokból és árnyékokból kialakult rémálomszerű tájakat fogunk felfedezni, egyelőre nem tudni, hogy mikor, ugyanis megjelenési dátumot nem kaptunk. Azt ugyanakkor megerősítették, hogy PC-re, Xbox Series X|S-re és PS5-re várhatjuk.
A játékot a Yet Another Zombie Survivors fejlesztői készítik és adják ki, a zombis bullett hell Steamen több mint 10 ezer értékelést kapott, ezek 90%-a pozitív, ami jó előjel a Hellreapert illetően.