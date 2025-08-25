Hela címmel készül egy cuki co-op kalandjáték

A Hela egy 3D-s kooperatív kalandot ígér, amely skandináv ihletésű tájakkal, rejtvényekkel, szívmelengető történettel érkezik 2026-ban. A történet szerint amikor egy kedves boszorkány megbetegszik, egér hőseink útra kelnek, hogy megmentsék az életét: összetevőket kell gyűjteni és főzeteket készíteni, hogy visszanyerje erejét.
A Hela arra próbál rábírni, hogy működjünk együtt másokkal helyi osztott képernyős többjátékos módban, vagy online kooperatívban, de elméletileg egyedül is teljesíthető. A felfedezés szabadsága mellett realisztikus fizikával találkozhatunk majd egy folyamatosan változó világban, ahol izgalmas rejtvényekkel juthatunk közelebb a sikerhez.
A kalandjáték az Unravel sorozat alkotóitól érkezik jövőre Switch 2-re, Xbox Series X|S-re, PlayStation 5-re és PC-re.