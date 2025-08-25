Hela címmel készül egy cuki co-op kalandjáték

switch2
pc
ps5
xboxsx
2025. augusztus 25.
18938
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Knights Peak és a Windup Games a Gamescom 2025 során egy új trailert mutatott be a Helahoz, azon belül a kooperatív játékmenetből, valamint a játék környezeteiből, amelyekben egy kis egérként utazunk, hogy segítsünk egy boszorkányon.
 

A Hela egy 3D-s kooperatív kalandot ígér, amely skandináv ihletésű tájakkal, rejtvényekkel, szívmelengető történettel érkezik 2026-ban. A történet szerint amikor egy kedves boszorkány megbetegszik, egér hőseink útra kelnek, hogy megmentsék az életét: összetevőket kell gyűjteni és főzeteket készíteni, hogy visszanyerje erejét.

A Hela arra próbál rábírni, hogy működjünk együtt másokkal helyi osztott képernyős többjátékos módban, vagy online kooperatívban, de elméletileg egyedül is teljesíthető. A felfedezés szabadsága mellett realisztikus fizikával találkozhatunk majd egy folyamatosan változó világban, ahol izgalmas rejtvényekkel juthatunk közelebb a sikerhez.

A kalandjáték az Unravel sorozat alkotóitól érkezik jövőre Switch 2-re, Xbox Series X|S-re, PlayStation 5-re és PC-re.

Nézd nagyban ezt a videót!



Helahoz, azon belül a kooperatív játékmenetből, valamint a játék környezeteiből, amelyekben egy kis egérként utazunk, hogy segítsünk egy boszorkányon.'>
2 hozzászólás

muki

9 perce

Ez nagyon bejön!

válasz erre

Gólem

11 perce

Jó pofa, szép a grafika.

válasz erre
Hela
nincs ár
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

GamesKombájn 1. - Elvesztettem a fonalat, avagy Unravel two a górcső alatt

GamesKombájn 1. - Elvesztettem a fonalat, avagy Unravel two a górcső alatt

Egy 10 órás kipróbálható változatot kapott Xbox One-on az Unravel 2

Egy 10 órás kipróbálható változatot kapott Xbox One-on az Unravel 2

Unravel 2: azért nem jött Nintendo Switch-re, mert elnyújtotta volna a fejlesztési időt

Unravel 2: azért nem jött Nintendo Switch-re, mert elnyújtotta volna a fejlesztési időt

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
686302 10

VS
Egér + bill
Kontroller
totyak profiljamarco profiljamarco profiljamuki profiljaGargameth profiljaBotyi profilja