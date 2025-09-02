Hat játék jön Game Passre a következő 2 hétben

2025. szeptember 02.
A Microsoft megerősítette, hogy 2025 szeptemberének első felében hat cím érkezik az Xbox Game Passra, a közelgő új játékok közül a legnagyobb szenzáció minden bizonnyal a régóta várt Hollow Knight: Silksong lesz.
 

2025 szeptemberének első felében az I Am Your Beast (szept. 2.), a Nine Sols (szept. 3.), a Hollow Knight: Silksong (szept. 4.), a Cataclismo (szept. 4.), a PAW Patrol World (szept. 10.) és a RoadCraft (szept. 16.) is bekerül az Xbox Game Pass kínálatába.

Az I Am Your Beast az előfizetés minden szintjén elérhető lesz, a Standard csomaghoz csatlakozik a Nine Sols, míg a Hollow Knight: Silksong az Ultimate és a PC szinteken lesz elérhető és ez az év egyik legjobban várt indie játéka.

A Cataclismo az Ultimate és a PC Game Pass előfizetők számára nyílik meg, a PAW Patrol World minden szintű előfizetéssel elérhető lesz, végül a RoadCraft-hoz Game Pass Ultimate, vagy Standard csomag kell.

