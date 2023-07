Hat játék is fejlesztés alatt áll jelenleg az Acquire háza táján

Nagyszerű hírekkel szolgált az Acquire jövőjéről a cég elnöke, Takuma Endo, aki a Famitsu magazinnak elmondta, hogy a japán videojátékok rajongóinak legnagyobb örömére hét projekt is fejlesztés alatt áll most náluk.

Ebből hármat ismerünk hivatalosan, így a XALADIA: Rise of the Space Pirates X2-t, a Class of Heroes 2 Remaster-t és az Izanagi Games-szel együttműködve készülő AMEDAMA-t, ami mellett több be nem jelentett cím is található, ígyIzgalmas időszak előtt áll tehát az Acquire csapata, akik a bejelentetlen projektek közül többet is másokkal közösen szeretnének megvalósítani, így ha kedveljük a klasszikus japán videojátékokat, érdemes nyitva tartani miattuk a szemünket.