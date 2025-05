Harry Potter játékot fejlesztettek a Saints Row fejlesztői

Bár 30 év után sajnos pontot tett tevékenységeinek a végére a Volition - akiket a legtöbben a Saints Row-sorozattal azonosítottak -, azonban most kiderült, hogy majdnem egy másik projekttel is híressé váltak.

Andrew Borman, a Strong Nemzeti Játékmúzeum digitális megőrzésért felelős igazgatója ugyanis évekkel a történtek után nyilvánosságra hozta, hogy a Volition annak idején majdnem elkészíthetett egy Harry Potter-játékot, amely állítólagAz eset sok-sok évvel ezelőtt, még akkor történt, amikor az EA és az Argonaut Games elkészítette az első Harry Potter-játékot PlayStationra, és éppen ez volt az, amiért a Volition nem fejezhette be a munkát, pedig ezzel akár történelmet is írhattak volna, ezzel pedig talán az ő történetük is másként alakul.