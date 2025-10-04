Három új helyszínnel bővültek a Black Desert konzolos kiadásai

2025. október 04.
A Pearl Abyss új frissítést adott ki a Black Desert konzolos kiadásaihoz, amely új tartalmakat hozott az Atoraxxion Dungeon Series részeként, jöttek új történetek és kihívások és lényegében egy kicsit csökkenti a konzol és a PC verzió közötti különbséget.
 

Yolunakea az Atoraxxion dungeon sorozat harmadik erődje és a Sol Magian keresztül érhető el, függetlenül attól, hogy teljesítettük-e az előző Atoraxxion dungeonokat. Orzekea a sorozat kiemelt biomja, amely Orze, a negyedik és utolsó Dehkima történetét meséli el, a magas szintű játékosok számára pedig szörnyvadászati zónákkal is rendelkezik.

Az Orzekea 5 fős kooperatív módban is játszható, amelyben együtt szállhatunk szembe a főellenséggel. A The Final Gladios egy egyedül teljesíthető kihívás, ezt tapasztalt kalandorok számára tervezték és akkor lesz elérhető, ha teljesítettük az összes javasolt küldetést Vahmalkea, Sycrakea, Yolunakea és Orzekea területén.

Újítás, hogy a Black Desert konzolos kiadásában mostantól egyjátékos módban is végigjátszhatjuk a fő küldetéseket és felfedezhetjük a dungeonokat az Atoraxxion módban, anélkül, hogy ötfős csapatra lenne szükségük. Egyszerűen csak kattintsunk az Enter Solo Modera a Sol Magiaban, az Ancient Stone Chamberben és máris indulhat az egyéni utazásunk.

fighterlaci

1 perce

Hát azért ez nem olyan combos update...

