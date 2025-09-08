Három millió példányban fogyott konzolokon a Ready or Not

Az első két hétben már 2 millió eladott példányt ünnepelhettek konzolokon, összesen pedig az eladott példányok száma 13 millió, ebből 10 PC-re, ahol a taktikai lövölde két éves korai hozzáférési időszak alatt alapozta meg hírnevét.
A játék cross-play funkciót is támogat, így bármely platformról csatlakozhatunk másokhoz, azonban a közelmúltban némi nézeteltérés alakult ki a PC-s közösségben, miután néhány tartalmi változtatás történt a konzol verziókkal való egyenlőség biztosítása érdekében.
Ezek érintik a feldarabolási effekteket, a meztelenséget és a gyermekeket érintő pályákat.