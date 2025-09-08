Három millió példányban fogyott konzolokon a Ready or Not

pc
ps5
xboxsx
2025. szeptember 08.
23431
Botyi profilja, adatai
Botyi
A VOID Interactive bejelentette, hogy debütáló játéka, a saját kiadású, első személyű taktikai lövöldözős Ready or Not több mint hárommillió példányban kelt el konzolokon úgy, hogy alig két hónapja, július 15-én jelent meg PS5-re és Xbox Series S|X-re.
 

Az első két hétben már 2 millió eladott példányt ünnepelhettek konzolokon, összesen pedig az eladott példányok száma 13 millió, ebből 10 PC-re, ahol a taktikai lövölde két éves korai hozzáférési időszak alatt alapozta meg hírnevét.

A játék cross-play funkciót is támogat, így bármely platformról csatlakozhatunk másokhoz, azonban a közelmúltban némi nézeteltérés alakult ki a PC-s közösségben, miután néhány tartalmi változtatás történt a konzol verziókkal való egyenlőség biztosítása érdekében.

Ezek érintik a feldarabolási effekteket, a meztelenséget és a gyermekeket érintő pályákat.

Ready or Not több mint hárommillió példányban kelt el konzolokon úgy, hogy alig két hónapja, július 15-én jelent meg PS5-re és Xbox Series S|X-re.'>
nincs még hozzászólás

Ready or Not
19.900 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Cenzúrát kap konzolokon a Ready or Not

Cenzúrát kap konzolokon a Ready or Not

Kiadóra talált a Rainbow Six Siege-szerű Ready or Not

Kiadóra talált a Rainbow Six Siege-szerű Ready or Not

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
687185 10

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja