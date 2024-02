Hamvaiból támadt fel újra a Little Devil Inside

A Kickstarter projektként útnak indult Little Devil Inside -ról utoljára 2021-ben hallhattunk, a Sony State of Play keretein belül, ahol egy szemkápráztató előzetessel vett le mindenkit a lábáról a Neostream fejlesztőcsapat alkotása.

2024 február közepén azonban végre megtört a csönd, amely a játékot uralta, hiszen a produktum készítői egy Kickstarter bejegyzés által informáltak mindenkit, hogy a, azonban a megjelenési dátum még most sem ismert.A Neostream stúdió elmondása szerint, a videojátékok fejlesztése nem egy könnyű falat és az évek során sajnos olyan tagokkal is bővült a társulatuk, akik nem feltétlenül ugyanabba az irányba terelték volna a fejlesztési fázisokat, ahogyan azt eredetileg a testvérpár megálmodta. Ez nyilván velejárója annak, ha másokat alkalmaz egy cég, azonban az évek során a Neostream esetében is beigazolódott a kevesebb néha több közmondás, így az évek során bővülő brigád, immáron egy családias hangulatú kisebb közösséggé alakult át, mivel rengeteg korábbi munkatársuk "kirepült a fészekből".A hivatalos közlemény mellett, amelyben a készítők a rajongóknak meséltek az elmúlt pár év történéseiről és hogy mi volt az oka az eltűnésüknek, kaptunk egy kimondottan tartalmas játékmenet videót is, amelyből egyértelműen látszik, hogy az évek során rengeteget fejlődött a Little Devil Inside . Reméljük azért hamarosan már mi is részesei lehetünk ezen kalandnak!

Nézd nagyban ezt a videót!