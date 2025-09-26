Gemma Chan csatlakozott a 007 First Light szereplőgárdájához

Az Xbox Tokyo Game Show közvetítés során kiderült, hogy új hősünk a MI6 Q-Branch részlegénél dolgozik taktikai szimulációs vezetőként. Ez az első alkalom, hogy Gemma Chan hangját és arcképét egy videójátékhoz kölcsönzi.
Chan csatlakozott Patrick Gibsonhoz, a Dexter: Original Sin főszereplőjéhez, aki az új, fiatal James Bond lesz a játékban. Lennie James (Fear the Walking Dead) Bond mentorát, John Greenwayt alakítja és korábban az is kiderült, hogy Priyanga Burford lesz M, Alastair Mackenzie Q, Kiera Lester Moneypenny, Noémie Nakai pedig Miss Roth.