Gemma Chan csatlakozott a 007 First Light szereplőgárdájához

Gemma Chan (Örökkévalók, Marvel Kapitány, Kőgazdag ázsiaiak) a 007 First Light szereplőgárdájának tagja lett, a színésznő Selina Tant alakítja, egy eredeti karaktert, aki megjelenik az IO Interactive James Bond-kalandjában.

Az Xbox Tokyo Game Show közvetítés során kiderült, hogy új hősünk a MI6 Q-Branch részlegénél dolgozik taktikai szimulációs vezetőként. Ez azegy videójátékhoz kölcsönzi.Chan csatlakozott Patrick Gibsonhoz, a Dexter: Original Sin főszereplőjéhez, aki az új, fiatal James Bond lesz a játékban. Lennie James (Fear the Walking Dead) Bond mentorát, John Greenwayt alakítja és korábban az is kiderült, hogy Priyanga Burford lesz M, Alastair Mackenzie Q, Kiera Lester Moneypenny, Noémie Nakai pedig Miss Roth.

