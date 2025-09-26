Gemma Chan csatlakozott a 007 First Light szereplőgárdájához

2025. szeptember 26.
14320
Gemma Chan (Örökkévalók, Marvel Kapitány, Kőgazdag ázsiaiak) a 007 First Light szereplőgárdájának tagja lett, a színésznő Selina Tant alakítja, egy eredeti karaktert, aki megjelenik az IO Interactive James Bond-kalandjában.
 

Az Xbox Tokyo Game Show közvetítés során kiderült, hogy új hősünk a MI6 Q-Branch részlegénél dolgozik taktikai szimulációs vezetőként. Ez az első alkalom, hogy Gemma Chan hangját és arcképét egy videójátékhoz kölcsönzi.

Chan csatlakozott Patrick Gibsonhoz, a Dexter: Original Sin főszereplőjéhez, aki az új, fiatal James Bond lesz a játékban. Lennie James (Fear the Walking Dead) Bond mentorát, John Greenwayt alakítja és korábban az is kiderült, hogy Priyanga Burford lesz M, Alastair Mackenzie Q, Kiera Lester Moneypenny, Noémie Nakai pedig Miss Roth.

Nézd nagyban ezt a videót!



1 hozzászólás

muki

16 perce

De durva hogy ilyen filmekben volt, egyáltalán nem emlékszem rá. röhögő smiley

válasz erre
007 First Light
27.500 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Több mint 30 perces gameplayt villantott a 007 First Light

Itt az első 007 First Light trailer

Az IO Interactive Bond játéka a 007 First Light címet kapta

