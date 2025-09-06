Gameplayen a jövő héten megjelenő Gloomy Eyes

Gloomy Eyes egy hangulatos horror kalandjáték, amelyben a hátborzongató és a mágikus világ találkozik és szeptember 12-én jelenik meg PC-re, PS5-re, Xbox Series X/S-re, illetve Switchre, most pedig kaptunk egy rövid videót.

A megjelenés közeledtével a csapat összeállított egy rövid trailert, amely bemutatja Gloomy és Nena irányításának különbségeit, valamint azt, hogy különféle tulajdonságaik és gyengeségeik hogyan hatnak a játék kooperatív jellegére.Ugyanisköztük, hogy megoldjuk a rejtvényeket, amelyek kézzel készített dioráma stílusú szinteken találhatóak. Mint a kedvcsinálóból kiderül, az egész olyan, mintha egy Tim Burton alkotást néznénk, ami horror, de vér és jump scare-ek nélkül.A sztori szerint hőseink furcsa kalandra indulnak, hogy megtalálják a napot és visszaállítsák a fényt az élők és az élőhalottak közötti viszály közepette.

