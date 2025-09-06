Gameplayen a jövő héten megjelenő Gloomy Eyes

A megjelenés közeledtével a csapat összeállított egy rövid trailert, amely bemutatja Gloomy és Nena irányításának különbségeit, valamint azt, hogy különféle tulajdonságaik és gyengeségeik hogyan hatnak a játék kooperatív jellegére.
Ugyanis Gloomyt és Nenat is irányítanunk kell, váltogatva köztük, hogy megoldjuk a rejtvényeket, amelyek kézzel készített dioráma stílusú szinteken találhatóak. Mint a kedvcsinálóból kiderül, az egész olyan, mintha egy Tim Burton alkotást néznénk, ami horror, de vér és jump scare-ek nélkül.
A sztori szerint hőseink furcsa kalandra indulnak, hogy megtalálják a napot és visszaállítsák a fényt az élők és az élőhalottak közötti viszály közepette.