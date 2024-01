Gameplay videón ismerkedhetünk a Dragon's Dogma 2 Trickster karakterével

A Bandai Namco egy friss gameplay videót prezentált a Dragon's Dogma 2-ről, amelynek a középpontjába a Trickster karaktert állították, aki a trükközés, a csalás és a szemfényvesztés meghatározó alakja lesz majd.

Hogy mindez miként fest a gyakorlatban? Pontosan erre a kérdésre ad választ az alábbi felvétel, ami bemutatja, hogy, aki nagyon könnyedén be tudja csapni az ellenséget, de hogy mégis milyen formában, azt te magad is kiderítheted az alábbi felvétel segítségével.Ha megtetszett a látvány, a Dragon's Dogma 2 várhatóan március 22-én jelenhet majd meg PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re egyaránt, a kérdéses időpontig pedig még biztosan kapunk egy-két olyan mozgóképet, mint amit az alábbiakban is láthattok.

