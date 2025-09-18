Gameplay traileren a MARVEL Cosmic Invasion két újabb hőse

2025. szeptember 18.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Dotemu és a Tribute Games által készített, hamarosan megjelenő retro kooperatív beat 'em up, a MARVEL Cosmic Invasion legújabb előzetesében két új játszható karakterre derült fény: Fekete Párduc és Cosmic Ghost Rider csatlakozik.
 

Cosmic Ghost Rider, Frank Castle alternatív inkarnációja lángoló fegyverekkel érkezik a MARVEL Cosmic Invasionbe. Láncokkal, lőfegyverekkel és ikonikus motorjával robog be, a karakter hangját Brian Bloom kölcsönzi, aki videójátékokból és animációs filmekből ismert.

T'Challa, a Fekete Párduc vibránium karmokkal, hang kardokkal és páratlan harcművészeti tudással vág bele a bunyóba. A Marvel Rivals és az Avengers Assemble után James Mathis ismét életre kelti Wakanda királyát.

A játék során két harcos közül választhatunk és a Cosmic Swap rendszer segítségével akció közben válthatunk majd közöttük. A MARVEL Cosmic Invasiont akár négyen is játszhatjuk helyi és online kooperatív módban, crossplay funkcióval még az idén, de pontos megjelenési dátum nincs.

Nézd nagyban ezt a videót!



MARVEL Cosmic Invasion
