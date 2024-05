Game Passre is jöhet megjelenéskor az idei Call of Duty

A Wall Street Journal cikkében az ügyet ismerő források azt állítják, hogy a 2024-es Call of Duty, - amelyet hivatalosan még nem jelentettek be, - bekerül az előfizetéses szolgáltatásba, méghozzá a megjelenéskor.

Ez lenne az első alkalom, hogy egy Call of Duty-címet ilyen szolgáltatásba tesznek bele az induláskor. Azt írták, a döntés oka, hogy a Microsoft a videojáték-értékesítési stratégiájának jelentős átrendezését tervezi, vagyis azA következő Call of Duty-játék még ebben a hónapban kiderülhet egy Warzone-os eseményen belül, valamint június 9-én Xbox Games Showcase-t terveznek , ahol szintén leleplezhetik. Az adatbányászok is számos utalást fedeztek fel, többek között azt, hogy akik előrendelik a következő Call of Duty játékot, a Warzoneban egy Frank Woods karaktert is feloldhatnak