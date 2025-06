Független fejlesztőként folytatja tovább a Stream On Studio

A Stream On Studio bejelentette, hogy bár 2021 áprilisa óta tartoznak a Focus Entertainment égisze alá, azonban most úgy döntöttek, hogy kivásárolják magukat és független fejlesztőként folytatják működésüket.

Aki hirtelen nem tudná hová tenni őket, a Stream On Studio srácainak köszönhetünk olyan címeket, mint, sőt a brigád elárulta, hogy már most készítik következő alkotásukat, ami ennek fényében már függetlenként érkezik.Új alkotásukat egy magával ragadó akciójátékként jellemezték, és a Streumon munkacímet kapta, sőt már egy rövidke teaser trailert is kapott, de a játék formális bejelentésére még várni kell egy kicsit, noha a hangulatból előttünk már jelesre vizsgázott.

