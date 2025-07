Frissítést kapott a The Last of Us Part II Remastered, amely megváltoztatja a történetet

A Sony és a Naughty Dog egy izgalmas frissítést prezentáltak a The Last of Us Part II Remastered -hez, amely minden rajongónak teljesen ingyen letölthető, érdekessége pedig nem más, minthogy hozzányúltak benne a történethez.

Pontosabban inkább a történetmesélés kronológiájához, hiszen a frissítés lényege, hogy, amely a visszaemlékezésekre épül és össze-vissza ugrál az időben, aminek bár megvan a maga oka, azért biztosan mindenkinek eszébe jutott már, hogy de jó lenne ezt sorban átélni.Ha te is ehhez a réteghez tartozol, akkor érdemes azonnal letöltened a legújabb The Last of Us Part II Remastered frissítést, amely kronológiai sorrendben teszi játszhatóvá a játék történetét, ami nem kis munkájukba került a fejlesztőknek.