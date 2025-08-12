Friss traileren az Xboxra készülő Helldivers 2

2025. augusztus 12.
A Helldivers 2 Xbox Series X/S verziójának friss kedvcsinálója látszólag egy Halo crossoverre utal, egyébként a trailer megerősíti, hogy a PlayStation Studios címe augusztus 26-án érkezik a Microsoft konzoljára.
 

A trailer egy városról készült felvétellel zárul, miközben zuhog az eső, a háttérben egy Hellpod landol és szaxofonzenét hallhatunk. Bár ez egy teljesen átlagos jelenetnek tűnik, a zenét a Halo ODST soundtrack-jéből vették át.

Ez azt jelentheti, hogy a Halo crossover a Helldivers 2-ben is megjelenik, hogy megünnepeljék a lövölde Xbox konzolokon való megjelenését. Mivel teljes cross-platform multiplayer támogatással debütál, lehetséges, hogy a Halo-s crossover tartalom átkerül a játék PS5-ös verziójába.

A Helldivers 2 volt a Sony tavalyi legnagyobb sikere, amely a PlayStation történetének leggyorsabban eladott játéka lett, gyorsan eladtak belőle 12 millió darabot, novemberre meglett a 15 millió is - most kíváncsian várjuk, hogyan teljesít Xboxon.

