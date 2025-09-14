Friss traileren a Liam Hemsworth-szel érkező Vaják 4. évada

Ríviai Geralt hamarosan visszatér a képernyőre, ugyanis a Netflix közzétette az első előzetest a Vaják negyedik évadához, a CD Projekt Red videojáték-sorozatából és Andrzej Sapkowski azonos című regényeiből adaptált fantasy drámasorozathoz.

Bár a sorozat főszereplőjét az első három évadban Henry Cavill alakította, ő 2022 októberében bejelentette , hogy távozik a sorozatból és Liam Hemsworth veszi át a szerepét. A 2023 júniusában és júliusában, két részletben megjelent 3. évad volt Cavill utolsó fellépése Geralt-ként.Most, a friss előzetesben Hemsworth Geraltja legyőz egy kísérteties szellemet és az is kiderül, hogy. A hivatalos leírás szerint a 3. évad kontinenst megváltoztató eseményei után Geralt, Yennefer és Ciri egy zajló háború és rengeteg ellenség által elválasztva találják magukat.Ahogy útjaik elválnak egymástól, váratlan szövetségesekre bukkannak, akik alig várják, hogy csatlakozhassanak utazásukhoz és ha képesek elfogadni ezeket az új családtagokat, akkor talán esélyük lesz arra, hogy végleg újra együtt legyenek.

