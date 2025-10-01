Friss traileren a Black Ops 7 multija és zombi módja

pc
ps5
xboxsx
2025. október 01.
23318
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Call of Duty: Blacks Ops 7 november 14-i megjelenése közeledtével és a korai hozzáférésű béta verzió előtt néhány nappal az Activision egy nagy Call of Duty bemutatót tartott, amelyben hírek jöttek a multiplayerről.
 

A Black Op 7 nyílt bétája október 5-8. között lesz, az előzetes hozzáférés pedig október 2-án, csütörtökön kezdődik. A zombik rajongói kipróbálhatják a Vandorn Farm túlélési térképet, amelynek bétája mától, október elsejétől előtölthető.

A showcase során áttekintették a Black Ops 7 18 induló térképe közül néhányat, a Colossus például visszatérés a Black Ops 2-be, a Homestead David Mason alaszkai gyermekkori otthonában és környékén játszódik. Ezeket és még többet láthatunk a friss trailerben és ha még mindig nem lenne elég, további hét multiplayer térkép érkezik a megjelenés utáni első szezon részeként.

A Zombies mód Liberty Falls járvány előtti változata, kilenc látnivalóval (vasútállomás, kastély, fűrésztelep, folyami hajó, tó, szénraktár, tanya és főutca) és az első évaddal érkezik még ebben az évben.

Nézd nagyban ezt a videót!





nincs még hozzászólás

Call of Duty: Black Ops 7
31.100 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Tizennyolc térképpel jön a Black Ops 7 multija a megjelenéskor

Tizennyolc térképpel jön a Black Ops 7 multija a megjelenéskor

Kiszivárgott a Call of Duty: Black Ops 7 megjelenési dátuma

Kiszivárgott a Call of Duty: Black Ops 7 megjelenési dátuma

Június 20-án számíthatunk a Call of Duty: Black Ops 7 nagy bemutatójára

Június 20-án számíthatunk a Call of Duty: Black Ops 7 nagy bemutatójára

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688654 11

VS
Egér + bill
Kontroller