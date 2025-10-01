Friss traileren a Black Ops 7 multija és zombi módja

A Black Op 7 nyílt bétája október 5-8. között lesz, az előzetes hozzáférés pedig október 2-án, csütörtökön kezdődik. A zombik rajongói kipróbálhatják a Vandorn Farm túlélési térképet, amelynek bétája mától, október elsejétől előtölthető.
A showcase során áttekintették a Black Ops 7 18 induló térképe közül néhányat, a Colossus például visszatérés a Black Ops 2-be, a Homestead David Mason alaszkai gyermekkori otthonában és környékén játszódik. Ezeket és még többet láthatunk a friss trailerben és ha még mindig nem lenne elég, további hét multiplayer térkép érkezik a megjelenés utáni első szezon részeként.
A Zombies mód Liberty Falls járvány előtti változata, kilenc látnivalóval (vasútállomás, kastély, fűrésztelep, folyami hajó, tó, szénraktár, tanya és főutca) és az első évaddal érkezik még ebben az évben.