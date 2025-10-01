Friss traileren a Black Ops 7 multija és zombi módja

A Call of Duty: Blacks Ops 7 november 14-i megjelenése közeledtével és a korai hozzáférésű béta verzió előtt néhány nappal az Activision egy nagy Call of Duty bemutatót tartott, amelyben hírek jöttek a multiplayerről.

A Black Op 7, az előzetes hozzáférés pedig október 2-án, csütörtökön kezdődik. A zombik rajongói kipróbálhatják a Vandorn Farm túlélési térképet, amelynek bétája mától, október elsejétől előtölthető.A showcase során áttekintették a Black Ops 7 18 induló térképe közül néhányat, a Colossus például visszatérés a Black Ops 2-be, a Homestead David Mason alaszkai gyermekkori otthonában és környékén játszódik. Ezeket és még többet láthatunk a friss trailerben és ha még mindig nem lenne elég, további hét multiplayer térkép érkezik a megjelenés utáni első szezon részeként.A Zombies mód Liberty Falls járvány előtti változata, kilenc látnivalóval (vasútállomás, kastély, fűrésztelep, folyami hajó, tó, szénraktár, tanya és főutca) és az első évaddal érkezik még ebben az évben.

