Friss trailer jött a Splinter Cell: Deathwatch Netflixes animációs sorozathoz

2025. szeptember 17.
Megjelent a Netflix animációs Splinter Cell sorozatának új előzetese: vérre menő ökölharcok, autós üldözések, egy ablakon át történő ugrás látható, azaz Sam Fisher visszatért és ezúttal egy személyes ügy a küldetése.
 

Első ránézésre minden narratív és esztétikai elemet tartalmaz, amit egy modern kémthrillertől el lehet várni és egész jól néz ki. Érdekességképpen láthatunk egy rejtélyes karórát, amelyben egy fontos tervrajz található, majd egy hatalmas monitorokból álló falhoz csatlakoztatják.

Úgy tűnik, a sorozat rengeteg akciót hoz a nagyrészt módszeres, nyugodt lopakodós játékokhoz képest, ahol a fegyverek és a verekedések azt jelentették, hogy valami rosszul sült el. A szinkronszereplők között Liev Shreiber Sam Fisher, Kirby Howell-Baptiste pedig Zinnia Mckenna szerepében tűnik fel.

A Deathwatchot a Ubisoft gyártja, Derek Kolstad (John Wick) íróval/ügyvezető producerrel, valamint a Sun Creature (Dánia/Franciaország) és a Fost (Franciaország) animációs stúdiókkal együttműködésben.

Nézd nagyban ezt a videót!



