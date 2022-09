Feltámad a Gargoyles, a Disney 27 éves platformerje

Nagyszerű hírek érkeztek a retro játékok kedvelőinek a hétvégén,a Disney ugyanis bejelentette, hogy 27 év után feltámasztják a Gargoyles címre keresztelt retro platformert, ami még a kilencvenes évek közepén látott napvilágot.

A bizonyos körökben legendás animációs sorozatra épülő videojáték akkoriban kifejezetten nagy népszerűségnek örvendett, és bár, a 2D-s sidescrollerek világában azonban kifejezetten sokan kedvelték, amint Goliath 18 szinten keresztül harcol céljáért. Gargoyles újragondolását az Empty Clip végzi, akik a Dead Island: Retro Revenge és a Streets of Kamurocho mögött is álltak, azt azonban egyelőre ne is kérdezzétek, hogy a remake mikor érkezhet meg közénk, hiszen azt egyelőre nem kötötték az orrunkra.