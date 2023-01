A Piranha Games elnöke, Ross Bullock megerősítette a NoGutsNoGalaxy podcaston, hogy jelenleg fejlesztés alatt áll egy új MechWarrior játék, ami egy új egyjátékos és kooperatív játék lesz, összhangban a MechWarrior 5: Mercenariesel.

Mindenki tudja, hogy kijön a negyedik DLC a MechWarrior 5: Mercenarieshez, de van egy másik MechWarrior játék fejlesztés alatt a Piranhánál, csak annyit mondok. Ez nem a MechWarrior Online 2, inkább a MechWarrior 5-höz igazodik, de ez egy önálló termék lesz.

A 2025 előtt lejáró MechWarrior IP licencjogai miatt a Piranha Games azt tervezi, hogy addig a dátumig kiadja ezt a titokzatos MechWarrior játékot. Ha nem, akkor az új projekten és a MechWarrior Online 2-n is licencet kell hosszabbítani. Bullock azt is elmondta, hogy, a podcastben a következőképpen fogalmazott:Az új DLC Rise of Rasalhauge néven jön majd ki, amely új küldetésekkel, keresztes hadihajókkal, valamint jelentős fejlesztésekkel bővíti az MI teljesítményét és viselkedését. Az új játékot hivatalosan később jelenthetik be, talán 2023 őszén.

