Fast & Furious: Arcade Edition címmel jön konzolokra a népszerű franchise játékadaptációja

2025. augusztus 14.
Az ember azt gondolná, hogy a több milliárd dolláros Fast & Furious filmsorozat számtalan videójáték-adaptációt kapott, de ezeknek igencsak híján voltunk az elmúlt 24 évben, most viszont érdemes lesz odafigyelni a Fast & Furious: Arcade Editionre.
 

A kiadó GameMill Entertainment és a Universal Products & Experiences bejelentette a Fast & Furious: Arcade Edition című versenyjátékot, amely a hasonló elnevezésű, 2022-ben megjelent játéktermi gép konzolos változata lesz. A mozifilmekhez hasonlóan a Fast & Furious: Arcade Edition is tele lesz nagy ugratásokkal, hatalmas pusztítással és fizikailag lehetetlen manőverekkel.

Az biztosra vehető, hogy a jól ismert Dodge Charger helyet kap a játékban, emellett Corvette Z06-ra, Shelby GT500 KR-re, Ford GT-re, Bronco DR-re és Jeep Wranglerre is számíthatunk. Egy arcade-szerű élményt kapunk majd egyjátékos versenyeken botok ellen, vagy kétjátékos, osztott képernyős helyi többjátékos módban tehetjük próbára versenyzői képességeinket.

A Fast & Furious: Arcade Edition október 24-én érkezik Switch-re, PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re.

Fast & Furious: Arcade Edition
