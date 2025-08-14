Fast & Furious: Arcade Edition címmel jön konzolokra a népszerű franchise játékadaptációja

Az ember azt gondolná, hogy a több milliárd dolláros Fast & Furious filmsorozat számtalan videójáték-adaptációt kapott, de ezeknek igencsak híján voltunk az elmúlt 24 évben, most viszont érdemes lesz odafigyelni a Fast & Furious: Arcade Editionre.

A kiadó GameMill Entertainment és a Universal Products & Experiences bejelentette a Fast & Furious: Arcade Edition című versenyjátékot, amely a hasonló elnevezésű, 2022-ben megjelent játéktermi gép konzolos változata lesz. A mozifilmekhez hasonlóan a Fast & Furious: Arcade Edition is tele lesz nagy ugratásokkal, hatalmas pusztítással és fizikailag lehetetlen manőverekkel.Az biztosra vehető, hogy a jól ismert Dodge Charger helyet kap a játékban, emellett Corvette Z06-ra, Shelby GT500 KR-re, Ford GT-re, Bronco DR-re és Jeep Wranglerre is számíthatunk. Egy arcade-szerű élményt kapunk majd egyjátékos versenyeken botok ellen, vagy kétjátékos, osztott képernyős helyi többjátékos módban tehetjük próbára versenyzői képességeinket.A Fast & Furious: Arcade Edition

Nézd nagyban ezt a videót!