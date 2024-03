Ezen a héten kapunk egy Stellar Blade demót

A PlayStation és a fejlesztő Shift Up megerősítette, hogy a harmadik személyű akciójáték, a Stellar Blade demója megjelenik a héten, a próbaverzió korábban egy rövid időre már megjelent az áruházban, majd elérhetetlenné tették.

Teljesen váratlanul a demó a hónap elején megjelent a PlayStation Storeban, a Sony vagy a Shift Up mindenféle bejelentése nélkül és körülbelül 30 percig volt elérhető, mielőtt offline állapotba került. A mai tájékoztatás alapján most már nem fogják eltüntetni ésA próbaváltozat a játék legelejétől kezdve az első boss csatáig tart és ez tartalmazza a tutorialt is, amely segít megismerkedni az alapvető harci funkciókkal. Hyung Tae Kim, a Stellar Blade rendezője egy titokzatos meglepetést is ígér a demó első szintjét teljesítők számára, egyébiránt a teljes verzió április 26-án jön PS5-re.

Nézd nagyban ezt a videót!