Év végéig mindenkinek ellenőrzik az életkorát a Robloxban, aki kommunikál

Roblox bejelentette, hogy az év végéig életkor-ellenőrzést fog bevezetni minden olyan játékos számára, aki a játékon belüli kommunikációs eszközöket használja, ezt követően új rendszereket tudnak majd bevezetni.

A platform számos technikát alkalmaz a játékosok életkorának ellenőrzésére vagy becslésére, többek között személyi igazolvány alapján történő életkor-ellenőrzést, szülői hozzájárulás ellenőrzését és arcfelismeréses életkor-becslési technológiát.Matt Kaufman biztonsági vezető friss tájékoztatása szerint az életkorbecslést kiterjesztik minden felhasználóra, aki az év végéig hozzáfér a platformon belüli kommunikációs funkciókhoz. Közlése szerint, amelyek célja, hogy korlátozzák a felnőttek és kiskorúak közötti kommunikációt, kivéve, ha a valós életben is ismerik egymást.Ez a lépés nem jött váratlanul: tavaly több jelentés is megjelent, amelyekben azt állították, hogy a platform nem tesz eleget a fiatal játékosok védelméért, ezt követően jöttek szigorúbb irányelvek a 13 év alatti felhasználók számára és kiterjedtebb szülői felügyeletet vezettek be.