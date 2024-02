Érkezik egy jó adag friss Acer Predator eszköz hazánkba, itt a lista

A múlt hét végén Katowicében mutatta be az Acer azokat a Predator termékeket, amelyek nevükből adódóan a gamereknek szólnak, ráadásul hamarosan érkeznek hazánkba - egy plusz meglepetéssel, amely nem a gamer székhez, sokkal inkább a kültéri kikapcsolódáshoz köti a játékost.













Kezdjük elsőként egy gamer monitorral: a Predator SpatialLabs View 27 Gaming Monitor a gyártó sztereoszkópikus 3D - ezekhez nem kell 3D szemüveg a térbeli látványhoz - kijelzőinek sorát bővítette, amelyben a SpatialLabs TrueGame saját fejlesztésű shader- és driver-technikáját használták fel az egyedi 3D-profilok létrehozásához. A 27 hüvelykes, 2D-3D megjelenítésre is képes 4K-panel 160 Hz-es frissítési gyakoriságot és 400 nites fényerőt tudhat magáénak.A Predator SpatialLabs View 27 már februártól elérhető hazánkban 1999 Eurós (773 ezer forint) ártól.Folytassuk további monitorokkal: a Predator Z57 egy 57 hüvelykes DUHD (7680x2160) felbontású, 120 Hz-en ketyegő panlet kapott, a pixeleket pedig MiniLED-ek villogtatják a szemünkbe. A 32:9-es képarány és az 1000R görbület nem csak körbe öleli a játékost, de növeli a látóteret is. Az már csak hab a tortán, hogy akár 1000 nites fényerőt is el tud érni a kijelző.Ahogy a Predator X34 V3 is, amely 34 hüvelykes ívelt MiniLED kijelzőjével 21:9-es ultraszéles QHD (3440x1440) megjelenítésére képes, amely mellé 180 Hz-es frissítési gyakoriság és 1 ms-os válaszidő tartozik. A monitor 1500R görbületet kapott.Még mindig a monitoroknál maradva, térjünk is át az OLED kínálatra: a Predator X39 és a Predator X34 X az Acer legújabb OLED modelljei közé tartoznak, az egyik értelemszerűen 39, a másik 34 hüvelykes kijelzőt takar. Mindkét eszköz támogatja a széles betekintést, akár 178 fokos szögben is. Mindkettő UWQHD (3440x1440) felbontással, akár 240 Hz-es frissítési gyakorisággal, valamint 0,01 ms pixel válaszidővel bír.A Predator Z57 áprilistól lesz elérhető itthon 2399 Eurós (928 ezer forint) ártólA Predator X39 áprilistól lesz elérhető hazánkban 1499 Eurós (580 ezer forint) ártólA Predator X34 X áprilistól lesz megvásárolható Magyarországon 1299 Eurós (503 ezer forint) ártólA Predator X34 V3 áprilistól lesz elérhető itthon 849 Eurós (329 ezer forint) ártólTérjünk át a laptopokra, mert hogy ezek között is találunk újdonságot! A Predator Helios 18 és Predator Helios 16 Intel Core i9 14900HX processzorral érkeznek, és akár NVIDIA GeForce RTX 4090 laptop GPU-val is rendelhetők majd. Mindkét laptop 16:10 WQXGA vagy Mini LED panellel lesz kapható, amihez 250 Hz-es teljesítmény és 1000 nites fényerő társul.A WASD gombokra MagKey 3.0 billentyűket telepítettek a mérnökök, amelyek testreszabhatók a mellékelt készlettel. A MagClick szabadalmaztatott, cserélhető mechanikus kapcsolóval rendelkezik, ez pedig lehetővé teszi, hogy különálló mechanikus visszajelzések legyenek.A Predator Helios Neo 18 és Helios Neo 16 gamer laptopok a hobby és belépő szintű esport játékosok szegmensét célozzák a gyártó szerint, ehhez Intel Core i9 14900HX processzor és akár NVIDIA GeForce RTX 4070 laptop GPU lesz segítségre. A WQXGA (2560 x 1600) IPS-kijelzők 240 Hz-es frissítési gyakorisággal, 3 ms-os válaszidővel és 100%-os DCI-P3 színtartomány lefedettséggel rendelkeznek.A Predator Helios és Helios Neo laptopok már ebben a hónapban elérhetők lesznek itthon is, várhatóan az alábbi árakon:Predator Helios 18 3999 Eurós (1 millió 547 ezer forint) ártólPredator Helios 16 2799 Eurós (1 millió 83 ezer forint) ártólPredator Helios Neo 18 2199 Eurós (851 ezer forint) ártólPredator Helios Neo 16 1699 Eurós (657 ezer forint) ártólÉrkezett egy meglepetés is, ez pedig az Acer egy új elektromos rollerje, a Predator Extreme e-scooter, amely áprilistól érhető el hazánkban, és kifejezetten az offroad terepekre tervezte a gyártó. A különleges járgányról bővebb információkkal az Androgeek magazin szolgál cikkében