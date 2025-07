Érkezik a Steamre a Croc: Legend of the Gobbos feldolgozása

Bár nem volt egy kiemelkedően sikeres játék, sőt legendává sem vált, az Argonaut Games azonban mégis úgy döntött, hogy esélyt ad a Titanium Studiosnak arra, hogy elkészítsék a Croc: Legend of the Gobbos feldolgozását.

Aki nem emlékezne rá, a krokodilos platformer 1997-ben jelent meg első ízben, majd idén áprilisban befutott PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, Nintendo Switch-re és PC-re is, azonban utóbbi kapcsán. Mostanáig!A kiadó ugyanis bejelentette, hogy hamarosan a Valve digitális disztribúcióján is elérhető lesz a krokodilos ügyeskedés felújított változata, így aki csak azért nem szerezte be, mert nem volt a Steamen, az egy kicsit várjon még türelemmel.