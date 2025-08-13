Elköszön az előző generációs konzoloktól a PUBG: Battlegrounds

A "fontos frissítés" című bejegyzés megerősíti, hogy a PUBG konzolváltozatai november 13-tól csak PS5 és Xbox Series X és S eszközökön lesznek támogatottak. A fejlesztők szerint ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy a PUBG összhangba kerüljön a jelenlegi generációs konzolokkal és zökkenőmentesebb átmenetet biztosítson a jövőbeli frissítésekhez.
Az érintett konzolokon a támogatás megszüntetése nem könnyelműen született, hanem hosszú és alapos mérlegelés után, amelynek során megvizsgálták, mi szükséges a játék jövője szempontjából - állítja a csapat.
Ha nincs PS5-ünk, vagy Xbox Seriesünk, akkor a fiókadatainkat és a megvásárolt tárgyainkat biztonságosan megőrzik, hogy hozzáférhessünk, amint beszerzünk egy megfelelő konzolt.