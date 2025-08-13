Elköszön az előző generációs konzoloktól a PUBG: Battlegrounds

ps4
xone
2025. augusztus 13.
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az a nap, amelytől az előző generációs PUBG-játékosok már egy ideje féltek, eljött: a lövöldét ősztől már nem fogják támogatni PS4 és Xbox One konzolokon, a tájékoztatás már megjelent a hivatalos honlapon.
 

A "fontos frissítés" című bejegyzés megerősíti, hogy a PUBG konzolváltozatai november 13-tól csak PS5 és Xbox Series X és S eszközökön lesznek támogatottak. A fejlesztők szerint ez egy szükséges lépés ahhoz, hogy a PUBG összhangba kerüljön a jelenlegi generációs konzolokkal és zökkenőmentesebb átmenetet biztosítson a jövőbeli frissítésekhez.

Az érintett konzolokon a támogatás megszüntetése nem könnyelműen született, hanem hosszú és alapos mérlegelés után, amelynek során megvizsgálták, mi szükséges a játék jövője szempontjából - állítja a csapat.

Ha nincs PS5-ünk, vagy Xbox Seriesünk, akkor a fiókadatainkat és a megvásárolt tárgyainkat biztonságosan megőrzik, hogy hozzáférhessünk, amint beszerzünk egy megfelelő konzolt.
