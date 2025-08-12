Eljött PS5-re a Senua's Saga: Hellblade II Enhanced

A Ninja Theory bejelentette, hogy a Senua's Saga: Hellblade II Enhanced már elérhető PlayStation 5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re, ezzel a Sony konzolján először élvezhetjük Senua utazásának következő fejezetét.

PS5-re standard és deluxe kiadásban érkezett meg a Hellblade II és mindkettő tartalmazza az Enhanced frissítés funkcióit. Ezzel egy időben, az egyik közülük a performance mód, ami elhozza a 60 FPS-t, PC-n pedig egy "Nagyon magas" beállítást kínál.A Dark Rot mód ismerős lehet a Hellblade: Senua's Sacrificeból és további kihívást jelent, ez egyébként opcionális beállítás. Lényégében a sötétség minden kudarc után tovább terjed és ha eléri Senua fejét, akkor a küldetés véget ér és minden eredményünk elveszik.Kipróbálhatjuk a továbbfejlesztett fotómód is, amivel videókat is gyárthatunk, valamint több mint 4 órányi fejlesztői kommentár.

