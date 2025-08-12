Éles a Prologue: Go Wayback! bétája, amelyet a PUBG alkotója fejleszt

pc
2025. augusztus 12.
27211
Botyi profilja, adatai
Botyi
Brendan Greene, alias PlayerUnknown 2017-ben megváltoztatta az ipart a PlayerUnknown's Battlegrounds megjelenésével (amelyet ma PUBG Battlegrounds-ként ismerünk), emberünk pedig most a Prologue: Go Wayback!-kel szeretné újjáéleszteni a túlélő műfajt.
 

Kalandunkat egy erdei kunyhóban kezdhetjük és meg kell találnunk az utat egy meteorológiai állomáshoz, amely véletlenszerűen helyezkedik el a 8 x 8 km-es térképen. Útközben szélsőséges időjárási körülményekkel és éhes vadállatokkal találkozhatunk, közben persze gondolni kell az evésre, ivásra és hogy ne fázzunk.

Ez talán hasonlít a The Long Darkra, vagy a The Forest-re, de ez inkább az elszigeteltségre és a magány érzésére koncentrál a procedurálisan generált világban. A jó hír, hogy ezt ismét kipróbálhatjuk és ez már nem csak egy demó, hanem a nyílt béta teszt.

A Steamen és az Epic Gamesen egyaránt elérhető a Prologue: Go Wayback! bétája és ingyen kipróbálható az idén tervezett korai hozzáférésű megjelenése előtt.

Nézd nagyban ezt a videót!



Prologue: Go Wayback!-kel szeretné újjáéleszteni a túlélő műfajt.'>
1 hozzászólás

Moby Dick

4 perce

Ránézek, ha tudok.

válasz erre
Prologue: Go Wayback!
7.700 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Kipróbálható a PUBG alkotójának túlélő sandboxa, a Prologue: Go Wayback!

Kipróbálható a PUBG alkotójának túlélő sandboxa, a Prologue: Go Wayback!

Új tesztet indított a Prologue: Go Wayback!, a PUBG fejlesztőjének sandboxa

Új tesztet indított a Prologue: Go Wayback!, a PUBG fejlesztőjének sandboxa

Nyílt tesztre vár mindenkit a Prologue: Go Wayback!, a PUBG alkotójának új játéka

Nyílt tesztre vár mindenkit a Prologue: Go Wayback!, a PUBG alkotójának új játéka

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685531 10

VS
Egér + bill
Kontroller