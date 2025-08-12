Éles a Prologue: Go Wayback! bétája, amelyet a PUBG alkotója fejleszt

Kalandunkat egy erdei kunyhóban kezdhetjük és meg kell találnunk az utat egy meteorológiai állomáshoz, amely véletlenszerűen helyezkedik el a 8 x 8 km-es térképen. Útközben szélsőséges időjárási körülményekkel és éhes vadállatokkal találkozhatunk, közben persze gondolni kell az evésre, ivásra és hogy ne fázzunk.
Ez talán hasonlít a The Long Darkra, vagy a The Forest-re, de ez inkább az elszigeteltségre és a magány érzésére koncentrál a procedurálisan generált világban. A jó hír, hogy ezt ismét kipróbálhatjuk és ez már nem csak egy demó, hanem a nyílt béta teszt.
A Steamen és az Epic Gamesen egyaránt elérhető a Prologue: Go Wayback! bétája és ingyen kipróbálható az idén tervezett korai hozzáférésű megjelenése előtt.